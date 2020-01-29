«التعليم» تحذر منسوبيها: كلمة المرور وعمليات «نظام نور» مسؤوليتكم

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، اليوم الأربعاء، من خطورة عدم الحفاظ على كلمة المرور الخاصة بهم في نظام نور.
وأشارت وزارة التعليم، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن كل معلم ومعلمة يتحمل مسؤولية ما يتم عبر حسابه عبر نظام نور.
وقالت الوزارة، “إن جميع ما يتم في حساب المعلم أو المعلمة أو قادة المدارس من عمليات في نظام نور؛ يقع تحت مسؤوليتهم، وعليهم تقع تبعات عدم محافظتهم على سرية كلمة المرور الخاصة بهم”.
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