“المسابقات” تحدد مواعيد مباريات الجولتين 22 و23

صحيفة الخليج الالكترونية حددت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الجولتين 22 و23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجاري 2019 – 2020. وكانت اللجنة قد أصدرت في 30-12-2019م، جدول الدور الثاني من المسابقة، والذي لم يتم فيه الإعلان عن توقيت مباريات الجولة 22 والتي ستقام خلال الأيام 11-13 مارس المقبل، والجولة 23 والتي ستقام في الفترة 19-21 من الشهر نفسه، بسبب عدم تحديد مواعيد دور الربع نهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين حينها.

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