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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق Tinder يوفر مزيداً من وظائف الأمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الشركة المطورة لتطبيق Tinder التي تحمل الاسم نفسه، عن إطلاق مزيد من الوظائف الجديدة مثل مساعد الأمان، الذي يتعرف إلى موقع المستخدم، ويمكنه إصدار تنبيهات في حالات التهديد أو المواقف الطارئة، إضافة إلى إطلاق وظيفة التحقق من صورة «البروفايل».
وأوضحت الشركة أن وظيفة الطوارئ تعتمد على تقنية تطبيق الأمان Noonlight، الذي استحوذت عليه الشركة الأم Match Group، حيث تتمثل طريقة عمل مساعد الأمان في أنه يمكن للمستخدم تحديد الشخص، الذي سيقابله في الـ«تايم لاين» الخاص به، وعندئذ تظهر معلومات في «البروفايل» تفيد بأن المستخدم محمي بوساطة تطبيق Noonlight، الذي يعدّ بمثابة رادع استباقي.
وأضافت أنه إذا تعرض المستخدم لموقف تهديد أو حدث طارئ، فيمكنه الضغط على زر التنبيه في التطبيق، مشيرة إلى أن موظفي تطبيق Noonlight يقومون على مدار الساعة بالتحقق من هذه التنبيهات، ويمكنهم استدعاء الشرطة أو فرق الإنقاذ أو الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.