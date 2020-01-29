دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تعلن رسمياً عن جهازها اللوحي Tab S6 5G

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن جهاز اللوحي جالجسي Tab S6 5G ليكون بذلك أول جهاز لوحي في العالم يدعم الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس.

الجهاز كامل سبق وأشيع عنه أنه سيكون نسخة مماثلة إلى حد كبير من جالكسي Tab S6 بتنسخة الأصلية التي أطلقتها الشركة العام الماضي؛ لكن بوجود استثناء جوهري وهو إضافة مودم سنابدراجون X50 5G.

الجهاز يحميل شاشة OLED قياس 10.5 بوصة HDR مع معالج سنابدراجون 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت كما أنه يحمل قلم رقمي.

ستوفر الشركة الكورية Tab S6 5G في كوريا الجنوبية بسعر 848 دولار أمريكي بالتوافق مع المواصفات المذكورة أعلاه؛ على أن يصل السوق الكوري في 30 من يناير الجاري، اما بالنسبة للإطلاق العالمي لم تتحدث الشركة بعد أي من موعد بما يخص توسيع الطرح في السوق العالمي للوحي الجديد.

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المصدر

The Verge

التدوينة سامسونج تعلن رسمياً عن جهازها اللوحي Tab S6 5G ظهرت أولاً على عالم التقنية.