دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت عملاقة التصنيع وتجميع الأجهزة الإلكترونية فوكسكون أنه لن تطرأ أية تعديلات على خطط الإنتاج والتصنيع أو تغلق أية مصانع لها في الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا، ما يعني أن إنتاج هاتف آيفون القادم سيكون ضمن المواعيد المحددة له.

وتملك فوكسكون عدة مصانع في الصين وأوضحت أنها تراقب الوضع عن كثب ولا تتوقع أية تأثيرات سلبية على عملياتها هناك.

وأضافت الشركة أنها تطبق كافة تعليمات السلامة الصحية العامة والنظافة في مصانعها. وتعطّل مصانع فوكسكون حالياً لعطلة رأس السنة الصينية التي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري، وستستمر في عملها كالمعتاد بعد الانتهاء من العطلة.

وتشجع الشركة موظفيها على البقاء في منازلهم وعدم السفر لمنع انتشار الفيروس أكثر أو إصابتهم فيه.

Advertisements

ويتم تجميع كل هواتف آيفون الجديدة في مصنع بمدينة Zhengzhou بالقرب من شنغهاي وهي تبعد مئات الكيلومترات عن Wuhan مركز انتشار الفيروس حالياً، لكن يبقى الخطر قائم.

لم تعلّق آبل عن تأثير الفيروسات على عملياتها في الصين حيث لديها 10 آلاف موظف في متاجرها ومكاتبها هناك.

يذكر أن فوكسكون لديها أكثر من مليون موظف يتوزعون ما بين مصانعها ومكاتبها، وهناك على الأقل 350 ألف عامل على خطوط تجميع آيفون.

التدوينة فوكسون: انتشار فيروس كورونا لن يؤثر على إنتاج آيفون ظهرت أولاً على عالم التقنية.