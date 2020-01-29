شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: حريق ناقلة النفط نتيجة حادث عرضى أثناء أعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات، إنقاذ طاقم ناقلة نفط غير محملة فى عرض الخليج بعد نشوب حريق على متنها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأشارت إلى أن المعطيات تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء أعمال صيانة.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربى إمارة الشارقة فى الإمارات، وبحسب "أسوشيتد برس" اشتعلت النيران فى سفينة فى الخليج العربى ليلة اليوم الأربعاء، ما دفع مسؤولى البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة "توخى الحذر الشديد".

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وأضاف مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة أن الحريق أصاب سفينة شمال غرب الشارقة الإماراتية. ولم يقدم أى معلومات أخرى حول السفينة، وقال مسؤولون بالجيش الأمريكى بالمثل إنهم علموا بالحريق، لكن ليس لديهم معلومات أخرى.

وذكر الأسطول الأمريكى الخامس إنه يراقب حادث احتراق ناقلة قبالة ساحل الإمارات ونتابع الوضع.