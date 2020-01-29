شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تقدر عاليا مساعى الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى، الذى امتد لأكثر من سبعين عاما، وكان سببا فى معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني، وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة.

كما أعلنت الوزارة - فى بيان صحفى مساء اليوم /الأربعاء/ - بأنه انطلاقا من موقف الكويت المبدئى والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني، لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التى استقر عليها المجتمع الدولي، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة فى حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشهدت المدن الفلسطينية احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين، للاحتجاج على الخطة التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتى يعتبرونها انتهاكا جديدا لحقوقهم المشروعة.

وكان الرئيس الفلسطينى،محمود عباس أبو مازن، قال إن الديمقراطيون في أميركا متعاطفون مع الحقوق الفلسطينية، مهددا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، واصفا خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح، ولن نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس.

Advertisements