شكرا لقرائتكم خبر عن موديز ترفع تصنيف دبى للصناعات الطيران من Ba1 إلى Baa3 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "دبى لصناعات الطيران المحدودة" اليوم أن وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" قامت بترقية تصنيف "عائلة الشركات" لشركة "دبى لصناعات الطيران المحدودة" من Ba1 إلى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ،Baa3كما قامت بترقية تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة للشركة الفرعية "دبى لصناعات الطيران للتمويل المحدودة" من Ba2 إلى Baa3
ويأتى ذلك ختاما لعملية المراجعة من أجل الترقية والتى بدأت فى 8 نوفمبر 2019. وتبدو النظرة المستقبلية للشركة مستقرة.
وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذى لشركة دبى لصناعات الطيران: يسعدنا أن تقوم وكالة ’موديز" بترقية تصنيفها. لقد بذلنا على مدار العامين الماضيين جهوداً كبيرة لتعزيز وضع شركتنا لتُصنف كشركة ذات درجة استثمارية كما أصبحت الديون الممتازة غير المضمونة لشركة ’دبى لصناعات الطيران‘ الآن مصنفة بدرجة استثمارية من قبل ثلاث وكالات تصنيف أمريكية كبرى وهذا سيمكننا من تعزيز مكانة شركتنا ضمن أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات وتسريع طموحاتنا للنمو وتعزيز السيولة لدينا وتدعيم وضع رأس المال.
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