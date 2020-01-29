شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 330 عسكريا ومدنيا فى سوريا بهجمات المسلحين منذ 9 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 211 عسكريا سوريا جراء الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة فى سوريا منذ 9 يناير، وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يورى بورينكوف، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء: "قتل فى سوريا منذ 9 يناير 211 عسكريا سوريا فيما أصيب أكثر من 300 بجروح، جراء الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وعمليات القصف من جانبها".

وأضاف بورينكوف أن "حصيلة الضحايا بين المدنيين فى مناطق سيطرة الحكومة جراء عمليات القصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية خلال الفترة ذاتها بلغت 121 قتيلا و254 جريحا".

Advertisements

يذكرأن، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن قوات الجيش السورى حققت تقدمًا جديدًا شمال غربى سوريا، وتبعد مئات الأمتار عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية (ثانى أكبر مدن محافظة إدلب)، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن قوات الجيش السوري سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- على سبع بلدات رئيسية في محيط مدينة معرة النعمان، موضحًا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة، وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت جزءًا من الطريق الدولى الذى يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.