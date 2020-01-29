الإمارات ترحب بخطة ترمب للسلام









اسماء السيد - أبوظبي: اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء ان خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الاميركي دونالد ترمب "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات" مؤكدة ترحيبها بهذه "المبادرة الجادة".

وقال السفير لدى واشنطن يوسف العتيبة في بيان على تويتر "تقدر الإمارات العربية المتحدة الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".

كان الدبلوماسي الإماراتي، إلى جانب نظرائه من سلطنة عمان والبحرين، أحد ممثلي الدول العربية الحاضرة لدى الاعلان عن خطة ترمب في البيت الأبيض.