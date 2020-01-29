دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تعلن عن موعد مؤتمر Realme C3 في 6 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة Realme يوم 6 من فبراير المقبل، للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Realme C3، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن صور رسمية للهاتف.

شغل هاتف Realme C3 بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تحدد الشركة رسمياً موعد للكشف الرسمي عن هذا الإصدار، حيث جاء إعلان التشويقي عبر فرع الشركة في السوق الهندي، ومن المقرر أن يتم بث المؤتمر على موقع اليوتيوب و الفيس بوك أيضاً.

لم يكشف الإعلان التشويقي لهاتف Realme C3 عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، إلا أن الهاتف ظهر في صور رسمية في الملصق الإعلاني للمؤتمر، حيث يضم كاميرة أمامية في نتوء القطرة العلوي في الشاشة، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة بتصميم رأسي.

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أيضاً تؤكد الصور الرسمية على أن هاتف Realme C3 ينطلق باللون الأزرق من بين الإختيارات التي تتوفر لهذا الإصدار، كما تشير الشركة في الإعلان الترويجي إلى أن هاتف Realme C3 يستهدف دعم المستخدم في المهام الترفيهية، لذا من المتوقع أن يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة أعلى.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن هاتف Realme C3 سيتميز بدقة عرض 1080 بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي يوم 6 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع Realme تعلن عن موعد مؤتمر Realme C3 في 6 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.