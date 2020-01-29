السودان.. الاشتباه بإصابة مواطنَين بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عدد كبير من الدول حظرت السفر إلى الصين

أخبار ذات صلة

وقال الوزير السوداني لـ"رويترز" إن المواطنين، وهما رجل وامرأة كانا في مدينة ووهان الصينية، مركز الفيروس، مضيفا أن الاثنين يخضعان للفحوص الطبية.

وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية الأربعاء، 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".

شاهد أيضاً من سكاي نيوز: الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي جدل حول موعد إعادة مباراة ليفربول وشروزبيري بكأس إنجلترا مازال الجدل يتواصل حول قرار الاتحاد الإنجليزي بإعادة مباراة ليفربول مع شروزبيري بكأس إنجلترا خلال فترة الإجازة الشتوية. سكاي نيوز عربية

ترقب لنتائج اليوم الأخير لمباحثات سد النهضة تختتم في واشنطن الأربعاء المباحثات الخاصة بسد النهضة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وسط ترقب لما قد تسفر عنه جولة اليوم الأخير من هذه المباحثات، التي يحضرها وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي. سكاي نيوز عربية

استثمارات البنية التحتية بالسعودية تتجاوز 400 مليار ريال قال رئيس هيئة النقل العام في السعودية رميح الرميح في لقاء مع سكاي نيوز عربية إن الاستثمارات في البنية التحتية لكافة القطاعات اللوجستية تجاوزت 400 مليار ريال، سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ورغم غموض المرض وعدم وجود أدلة دامغة على مصدره حتى الآن، فإن خبراء الصحة الصينيين يرجحون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره.

وعلى المستوى العالمي، اتخذت دول عديدة إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.

كما تتسابق الدول على سحب رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية وأسرهم من الصين.

تعاون روسي- صيني

وتعمل روسيا والصين معا لتطوير لقاح مضاد للفيروس الجديد، وفقا لما قالته القنصلية الروسية في مدينة غوانغتشو الصينية، الأربعاء.

وأوضحت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن بكين سلمت موسكو الشفرة الوراثية (الجينوم) للفيروس، حيث "بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح"، حسبما ذكرت "رويترز".