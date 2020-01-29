شكرا لقرائتكم خبر عن جان بيير مارونجو يتحدث عن 5 سنوات فى سجون قطر على التلفزيون الفرنسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر جان بيير مارونغيو، لأول مرة على شاشة التلفزيون الوطنى الفرنسى، أمس، للحديث عن ظروف الاحتجاز الفظيعة فى السجون القطرية، مؤكدًا من جديد أن قطر "ديكتاتورية إسلامية" تمارس "الرق الحديث".

وأبرز مارونغيو، بشكل خاص أن الدولة القطرية أبعدت "إنسانيته عنه"، وأوضح كيف استضافت السجون القطرية "المقاتلين الدواعش القطريين الذين أثاروا الهجمات الإرهابية".

تعد France 2 أكبر قناة تلفزيونية عامة فرنسية، حيث تجتذب 13،9% من مشاهدى التليفزيون الفرنسي. تمت مشاهدة فيديو يوتيوب بالفعل 41 800 مرة. بعد مقالاته فى Marianne وفى مدونته Mediapart، سيساعد هذا العرض التلفزيونى إلى حد كبير فى رفع صورة Marongiu وإلقاء الضوء على الممارسات غير الإنسانية فى قطر.

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