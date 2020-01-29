شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق ناقلة نفط شمال غربى إمارة الشارقة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربى إمارة الشارقة فى الإمارات، وبحسب "أسوشيتد برس" اشتعلت النيران فى سفينة فى الخليج العربى ليلة اليوم الأربعاء، ما دفع مسؤولى البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة "توخى الحذر الشديد".

وقال مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة إن الحريق أصاب سفينة شمال غرب الشارقة الإماراتية. ولم يقدم أى معلومات أخرى حول السفينة، وقال مسؤولون بالجيش الأمريكى بالمثل إنهم علموا بالحريق، لكن ليس لديهم معلومات أخرى.

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وقال الأسطول الأمريكى الخامس إنه يراقب حادث احتراق ناقلة قبالة ساحل الإمارات ونتابع الوضع.

ولم تعلن الإمارات العربية المتحدة على الفور عن الحريق ولم يرد المسؤولون على طلبات التعليق، بحسب ما قالته الوكالة الأمريكية، يأتى الحريق وسط تصاعد التوترات فى المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة جوية بطائرة دون طيار فى بغداد وأطلقت إيران صواريخ باليستية على القواعد العراقية التى تضم القوات الأمريكية.

وتلوم الولايات المتحدة إيران على زرع الألغام التى انفجرت ضد الناقلات العام الماضى بالقرب من مضيق هرمز الذى يمر عبره 20٪ من النفط. وأنكرت إيران تورطها، رغم أنها استولت على ناقلات النفط وأسقطت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار.