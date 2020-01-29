شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخص و إصابة 60 بسبب الإسهال المائى الحاد بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى نحو 15 شخصا مصرعهم، بسبب تفشى مرض الإسهال المائى الحاد ببلدة "بلد وين" فى منطقة هيران وسط الصومال، ونقلت إذاعة "شابيلى" الصومالية عن وزير الصحة فى ولاية "هيرشابيل" وسط البلاد عبدى معلم محمد، قوله للصحفيين، اليوم الأربعاء، "إن المرض المتفشى تسبب فى حالات الوفاة، التى معظمها من الأطفال، فيما يرقد أكثر من 60 شخصا فى حالة معاناة من المرض، مشيرا إلى وجود نقص فى المعدات الطبية، مناشدا الوكالات الإنسانية الدولية والمحلية تقديم يد العون للضحايا فى المنطقة".

ومن جهته، لفت مدير المستشفى الرئيسى ببلدة "بلد وين" عبد الحليم، إلى أن عدد المرضى فى تزايد يوما بعد يوم، موضحا أنه منذ يوم الجمعة الماضى وحتى الآن، تم نقل أكثر من 65 شخصًا إلى المستشفى قادمين من مناطق بعيدة عن المنطقة، مشددا على أن المستشفى مكتظة بالمرضى.

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وكان مرض الإسهال المائى، قد تفشى بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة بلدة "بلد وين" خلال شهر نوفمبر 2019، وأدت إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص، ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن مياه الفيضانات غمرت ما يصل إلى 85% من البلدة بعد أن فاض "نهر شيبيلي" عن ضفافه.