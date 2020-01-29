شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: حالة ذعر بمطار حمد الدولى بسبب طائرة تحمل مصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، استمرار حالات الكشف عن حالات مصابة بفيروس كورونا الخطير فى قطر خلال الساعات الماضية، فبعد الكشف عن 14 حالة مصابة، أمس الثلاثاء، ضبط مسؤولو الفحص الطبى فى مطار حمد الدولى، حالة لرجل أعمال أوكرانى مصاب بالفيروس المميت، على متن طائرة للخطوط القطرية قادمة من العاصمة الصينية، بكين، فيما أعلنت سلطات المطار الاستنفار الصحى عقب ظهور حالات أخرى قد تكون ناجمة عن انتقال الفيروس من المصاب حامل الجنسية الأوكرانية، أو أن مصابين آخرين على متن الرحلة القطرية رقم QR8961 قد يكونون من حاملى الفيروس.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن حالة من الذعر والفوضى انتشرت فى أرجاء المطار نتيجة تسريب خبر ضبط حالة مصابة؛ ما جعل إدارة مطار حمد الدولى إلى أهبة الاستعداد وطلبت من المسافرين عدم الذعر، مؤكدة أن المسؤولين الصحيين يقومون بتشخيص المصابين وعزلهم فورًا، موضحا أن ما أثار ذعرًا بشكل كبير أن معظم ركاب الطائرة القطرية الحاملة للفيروس، كانت تنقل وفودًا تجارية ورجال أعمال إلى داخل قطر.

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وفى وقت سابق قال موقع قطريليكس، أن أمير قطر تميم بن حمد، أصدر قرارًا بإسناد رئاسة مجلس الوزراء القطرى إلى خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثانى، رئيس الديوان الأميرى، بالإضافة لتوليه وزارة الداخلية، وذلك بعد قبول استقالة ناصر بن خليفة آل ثانى، موضحا أن "خالد بن خليفة" من أهم المقربين لتميم، على الرغم مما يلاحقه من قضايا فساد ورشاوى، كشفت عنها صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن صحيفة الجارديان أكدت أن "خالد بن خليفة" قد تورط فى قضايا فساد رياضية، منها شراء حقوق بثّ بطولات ألعاب العالم للقوى، مقابل منح الدوحة تنظيم نسخة العام الحالى، أثناء توليه منصب رئاسة ديوان تميم بن حمد، حيث تم اتهام ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان بتحويل مبالغ مالية إلى شركة بابا ماساتا دياك ابن لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى، لشراء حقوق بث المسابقات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة التى ستجرى العام الحالي.