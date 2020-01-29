شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: نقدر جهود واشنطن ونأمل بدينامية بناءة للسلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المغرب عن تقديرها جهود واشنطن وتأمل بدينامية بناءة للسلام فى الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلنت المغرب أنها ستدرس بتريث تفاصيل خطة السلام الأمريكية.

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وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اقترح أمس الثلاثاء، ما وصفه بحل واقعى بدولتين للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى يشترط إقامة دولة فلسطينية ترفض ما وصفه بـ"الإرهاب" بشكل صريح وتجعل القدس "عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل"، مؤكدا أن رؤيته تقدم فرصة رابحة للجانبين وحل واقعى بدولتين يعالج المخاطر التى تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل.

قال الرئيس الأمريكى، إن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقًا "لشروط" عدة بما فى ذلك "رفض صريح للإرهاب". ويمكن أن تكون هناك "عاصمة فلسطينية فى القدس الشرقية"، مضيفا "واشنطن مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة".