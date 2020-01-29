شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: اجتماع الجامعة العربية بداية التصدى للمخططات ضد القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، التفاف كافة مؤسسات العمل الوطنى الفلسطينى، والتنظيمات الشعبية والجالية الفلسطينية فى مصر حول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، والمشروع الوطنى الفلسطينى فى مواجهة الخطوات التصفوية التى يحاول الاحتلال والإدارة الأمريكية فرضها على الأرض.



جانب من اللقاء

وأوضح السفير دياب اللوح، أن الشعب الفلسطيني بقيادته لن تقبل بأية خطة بديلة عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين، وجميع الحلول المؤقتة ستفشل، وأي خطة للسلام يجب أن تستند للمرجعيات الدولية والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، وتستند إلى المبادرة العربية للسلام، الموقعة فى بيروت عام 2002.

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السفير دياب اللوح

وأشار "اللوح" فى لقاء جمع عدد من أبناء الجالية الفلسطينية بالقاهرة، إلى أن فلسطين بدأت اليوم فى تحرك دبلوماسي واسع، بدأ من عاصمة العرب القاهرة و من بيت العرب جامعة الدول العربية، حيث تقدمت فلسطين بطلب عقد اجتماع طارئ يوم السبت القادم، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون بداية التحرك العربى للتصدي للمخطط الأمريكى الذى يهدف لمحو الوجود والحق الفلسطيني، ويعمل على تشجيع حكومة اليمين المتطرف المحتل.