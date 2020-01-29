شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأردنى: أى حل يتجاوز حقوق الشعب الفلسطينى لن يكون قابلا للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شدد رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة على أن أى حل يتجاوز الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة والتعويض للاجئين، لن يكون قابلا للحياة ولن يسهم إلا فى مزيد من الفوضى والتوتر فى المنطقة، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء الطراونة، اليوم الأربعاء، مع السفير البريطانى لدى المملكة إدوارد، حيث تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بآفاق التعاون البرلمانى المشترك والتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف الطراونة "إن تجاوز قرارات الشرعية الدولية والانحياز للاحتلال على أصحاب القضية من شأنه إدامة الصراعات فى المنطقة.. متسائلا كيف يكون السلام فى ظل تغييب صاحب الحق والأرض؟".



ومن جهته، أكد السفير البريطانى تقدير بلاده لمساعى وجهود الملك عبد الله الثانى الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، مشددا على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين.