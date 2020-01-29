من إسطنبول.. "علماء الأمة" ينددون بـ"صفقة القرن"

إسطنبول/ رنا جاموس/ الخليج 365

نددت مؤسسات وروابط علماء الأمة الإسلامية حول العالم، الأربعاء، بخطة السلام الأمريكية المزعومة والمعروفة بـ"صفقة القرن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده علماء الأمّة بمدينة إسطنبول التركية، وتابعته الخليج 365.

وفي كلمته، شدد الأمين العام لـ"رابطة علماء أهل السنة"، جمال عبد الستار، على رفض جمع علماء الأمة لـ"صفقة القرن" المزعومة غير المباركة.

واعتبر عبد الستار، أن "هذه الصفقة لم تكن لتكون، وما كان لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، أن يتبجح بها لولا أن قام وكلاؤه في المنطقة (دون تحديد) بمساندته؛ بقتل مئات الآلاف من شباب سوريا والعراق ومصر واليمن وغيرها، واعتقال ما تبقى منهم في سجون الظلم والاستبداد".

ورأى أن "مصير فلسطين ليست بيد ترامب ولا بيد الخونة، فقد جعل الله القرار بيد الشعوب الإسلامية التي وصل تعدادها مليار ونصف مليار نسمة".

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ودعا عبد الستار، إلى "المقاومة الشاملة بالجهاد الشرعي، فهو فرضٌ من الله، كلٌ بحسب قوته وإمكاناته".

من جهته، رأى نائب رئيس دار الافتاء الليبية، سامي الساعدي، أنه "من الواجب اليوم إنكار هذا المنكر، فهو واجب في عنق كل مسلم كل حسب استطاعته، وعلى كل فرد أن يبذل ما بوسعه بالمال واليد والكلمة".

وأبدى الساعدي، في كلمته بالمناسبة نفسها، أسفه بأن يكون "هناك تفرقة بين أبناء الأمة، حتى أن بعض أبنائها وقفوا في صف العدو وشرَّعوا هذا الاعتداء".

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وسفراء الإمارات والبحرين وعمان لدى واشنطن، في خطوة أثارت غضبا فلسطينيا.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.