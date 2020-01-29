المغرب.. 10 منظمات تتظاهر الخميس للتنديد بـ"صفقة القرن" المزعومة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

تعتزم 10 منظمات مغربية غير حكومية الاحتجاج، الخميس، أمام مبنى القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، رفضا لما يعرف بـ"صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن منظمات بينها "الائتلاف المغربي للتضامن"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، و"الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وفي بيانها، شددت المنظمات على رفضها لهذه الصفقة التي تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية"، منتقدة انحياز الإدارة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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