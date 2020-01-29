لجنة شعبية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية لمواجهة "صفقة القرن"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



دعت لجنة شعبية فلسطينية، الأربعاء، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية تجمع الكل الفلسطيني ضمن رؤية لمواجهة "صفقة القرن" المزعومة.

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان: "يجب تشكيل حكومة طوارئ وطنية تجمع الكل الفلسطيني ضمن رؤية لمواجهة صفقة القرن الأمريكية".

وأوضح الخضري أن الحكومة يجب أن يتبعها الاتفاق على برنامج عمل وطني شامل ووقفة حقيقية داخل فلسطين وخارجها لإسقاط الصفقة المزعومة.

وأضاف أن "الوحدة الوطنية هي العنوان، والعمل الجماعي والمشترك أساس مواجهة التحديات".

Advertisements

وشدد على ضرورة "استنهاض الأمتين العربية والإسلامية وأصدقاء فلسطين وأحرار العالم لمساندة الحق الفلسطيني، ورفض الصفقة، ومواجهتها".

كما دعا الخضري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير (يضم جميع قادة الفصائل الفلسطينية) بشكل عاجل، والسرعة في الإعداد للانتخابات العامة".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن خطة "صفقة القرن" التي رفضتها تركيا وعدة دول والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.