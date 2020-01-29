قوات إسرائيلية تصيب فلسطينيا خلال قمعها مظاهرة وسط القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا واعتقلت اثنين آخرين، مساء الأربعاء، خلال قمعها لمقدسيين احتجوا على إغلاق الشرطة الإسرائيلية لأبواب البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، لمراسل الخليج 365، بأن العشرات من المقدسيين تظاهروا احتجاجا على إغلاق الشرطة الإسرائيلية لأبواب البلدة القديمة بالقدس، قبل أن تستهدفهم قوات الاحتلال بالعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر الشهود أن قمع القوات الإسرائيلية للمظاهرة أسفر عن إصابة شاب بعيار مطاطي، دون تفاصيل عنه او عن حالته الصحية.

كما اعتدى جنود الاحتلال على المتظاهرين بالضرب بالهراوات، قبل أن يعتقلوا اثنين منهم، بحسب الشهود.

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ولم يعرف سبب إغلاق الشرطة لأبواب البلدة القديمة.



يأتي ذلك، في ظل حالة غضب فلسطيني رسمي وشعبي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن خطة "صفقة القرن" التي رفضتها تركيا ودول عدة والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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