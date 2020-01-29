تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره الإيطالي التطورات في ليبيا

أنقرة/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، التطورات في ليبيا وشرق البحر المتوسط.
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الأربعاء، أن تشاووش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفياً مع نظيره الإيطالي.
وأضافت المصادر، أن تشاووش أوغلو ودي مايو، ناقشا التطورات في ليبيا، وشرق البحر المتوسط.
وتشن مليشيات خليفة حفتر، التي تدعمها الإمارات بالسلاح والمرتزقة، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.
وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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