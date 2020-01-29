أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي.
وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر دبلوماسية، فقد أجرى تشاووش أوغلو، مباحثات هاتفية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي.
ولم تذكر المصادرالدبلوماسية معلومات إضافية حول محتوى المحادثات.
ويأتي الاتصال في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بواشنطن، خطة "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة، التي رفضتها تركيا والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الثلاثاء والأربعاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.
ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كاملا للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.