"الشعب الجمهوري" المعارض يرفض استهداف صحيفة إسرائيلية لرئيس الاستخبارات التركي

أنقرة/ الخليج 365

أعلن أنغين ألطاي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رفضه استهداف صحيفة إسرائيلية، رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، في الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال ألطاي أنه "لا يمكن قبول استهداف وسائل إعلام إسرائيلية رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان".

ومؤخرا، نشرت صحيفة "ميكور ريشون" الاسرائيلية، المعروفة بقربها من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مقالا استهدفت فيه رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

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وسرد الكاتب "فازيت رابينا" في مقالته، ادعاءات مكذوبة حول رئيس جهاز الاستخبارات التركي.

وزعم الكاتب وجود أوجه تشابه كثيرة بين فيدان وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل مطلع الشهر الحالي في العاصمة العراقية بغداد، بغارة أمريكية.

وقال رابينا إن "كلاهما يقود حربا بالوكالة في العراق وسوريا باسم بلديهما".

وتابع قائلا: "بما أن قاسم سليماني أصبح تحت التراب مسافة ثلاثة أذرع حاليا، فقد حان الوقت للتركيز على مؤامرات توأمه رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.