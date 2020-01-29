بارزاني ومبعوث الرئيس الروسي يبحثان مساعي التهدئة في العراق والمنطقة

أربيل (العراق)/ يحيى شعلان/ الخليج 365

بحث رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، الأربعاء، مساعي التهدئة بالعراق والمنطقة.

جاء ذلك في لقاء بين الجانبين في أربيل، التي وصلها بوغدانوف، اليوم، في زيارة رسمية تستمر يومين، وفق بيان لرئاسة الإقليم.

وذكر البيان، أن بارزاني وبوغدانوف بحثا "الأوضاع في العراق، وأكدا على أهمية السعي لتهدئة التوترات والاضطرابات في المنطقة وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لنزاعات وصراعات القوى الإقليمية والدولية".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بصورة غير مسبوقة على الأراضي العراقية، إثر اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في 3 كانون الثاني/يناير الجاري.

وردت إيران، بعدها بخمسة أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمال وغربي العراق.

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لقاء بارزاني وبوغدانوف تناول أيضا، الاحتجاجات التي يشهدها العراق، وجهود اختيار رئيس للحكومة المقبلة، والمشاكل بين بغداد وإقليم كردستان، وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وفق البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا كذلك "الوضع السوري وتواجد القوات الدولية والقضية الكردية ومستقبلها في إطار سوريا والدور الروسي في هذا البلد، واستمرار خطر الإرهاب وسبل مواجهته".

وتطرق الجانبان إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وأحدث مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأوضاع المنطقة عموما.

ونقل البيان عن بارزاني قوله، إن "الإقليم يرغب في تنمية علاقاته مع روسيا في كل المجالات"، مشيدا بأعمال ونشاطات شركة "غازبروم" للنفط الروسية في قطاع الطاقة بإقليم كردستان.

ووصل بوغدانوف الأربعاء، إلى الإقليم في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها أيضاً رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.