إصابة 41 فلسطينيا جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب، 41 فلسطينيا، بينهم 3 بالرصاص الحي، جراء اعتداءات إسرائيلية، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 41 إصابة.

وذكرت أن من بين الحالات، إصابتين بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بحي جبل الطويل بمديمة البيرة (وسط).

وأوضح البيان أن أحد المصابين أصيب في الكتف، فيما أصيب الثاني في القدم، حيث جرى نقلهم للعلاج في مجمع فلسطين الطبي.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن مواطنا وصل مجمع فلسطين الطبي برام الله، مصابا بالرصاص الحي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة ييت سيرا غربي الله.

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واندلعت، الأربعاء، مواجهات متفرقة في الضفة الغربية بين فلسطينيين منددين بصفقة القرن المزعومة، والجيش الإسرائيلي.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

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