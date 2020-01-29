الشرطة الإسرائيلية تعيد فتح أبواب المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد أن أغلقتها لفترة قصيرة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية، في القدس، لوكالة الخليج 365 إن الشرطة الإسرائيلية، أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى.

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وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أعادت الشرطة فتح أبواب المسجد بعد أن أغلقتها بشكل كامل، واعتقلت شابين في باحاته".



وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها اعتقلت فلسطينيين إثنين، لحيازتهما على سكين، داخل المسجد.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، حالة من التوتر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" المزعومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.