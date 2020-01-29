العراق ينفي توقف مشاركة مقاتلات "إف 16" في محاربة "داعش"

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

نفى الجيش العراقي، الأربعاء، توقف طائراته المقاتلة من طراز "إف 16" عن الطلعات الجوية، في سياق محاربة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "طائرات (إف 16) مستمرة بتنفيذ الواجبات ضد عصابات داعش".

وأضافت أن "الفنيين العراقيين من يقوم بتجهيز طائرات (إف 16) وتسليحها".

وشددت على أن الحديث عن توقفها عارٍ عن الصحة.

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ويأتي هذا الموقف رداً على تقارير صحفية أفادت بأن انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين (شمال) أدى إلى توقف تحليق طائرات "إف 16" العراقية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم "داعش".

وغادرت غالبية القوات الأمريكية قاعدة "بلد"، بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأمريكيين وخبراء فنيين من شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت" المتخصصتين بتشغيل طائرات "إف 16" العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري "التاجي" في بغداد وأربيل (شمال).

ولدى العراق نحو 36 طائرة من طراز "إف 16"، حصل عليها في شكل دفعات بموجب عقد أبرم بين الطرفين عام 2008.

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