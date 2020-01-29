"هنية" يبحث مع "لاريجاني" سبل مواجهة صفقة القرن

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقّى اتصالا هاتفيا من رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، لبحث سبل مواجهة صفقة القرن المزعومة.

وأضافت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه "أكد لاريجاني خلال الاتصال موقف بلاده الرافض للصفقة، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في كفاحه ضد الصفقة".

ونقل البيان عن "لاريجاني" تأكيده على "مواصلة بلاده دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية".

من جانبه، شدد هنية خلال الاتصال على "الموقف الثابت لحركته، وللفصائل الفلسطينية، برفض الصفقة"، وفق البيان.

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وتابع هنية "صفقة القرن ولدت ميتة، وتحمل بذور الفشل ولا مستقبل لها، خاصة مع وحدة الموقف الفلسطيني المتجلي بوضوح إلى جانب الموقف العربي والإسلامي الرافض لها".

وشدد هنية، وفق البيان، على استمرار "المقاومة الشاملة" لإفشال الصفقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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