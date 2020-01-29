المدة الإلزامية لمن يرغب في الإستثمار بالمملكة من حاملي الإقامة المميزة

صحيفة الخليج الالكترونية كشف مركز الإقامة المميزة اليوم الأربعاء عن السماح لحاملي الإقامة المميزة بالإستثمار في المملكة دون إلزامهم بقضاء مدة معينة . وأكد أنه لا مدة إلزامية لمن يرغب في الإستثمار وفقاً لنظام الإقامة المميزة . يأتي ذلك تحقيقاً لأهداف المملكة 2030 والتي تعني بجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية في المملكة .

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