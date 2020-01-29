فيروس كورونا: الملك محمد السادس يأمر بإجلاء مئة مغربي من ووهان الصينية

قال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس قد أمر بإجلاء 100 مواطن معظمهم من الطلاب، من مدينة ووهان الصينية التي توصف بأنها بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى المطارات والموانئ لمنع تفشي هذا المرض في المملكة.
وفي هذا الشأن، قال رئيس المركز المغربي للتفكير والتطوير أشرف طريبق إن "بعد النداءات المستعجلة من المغاربة في ووهان وعدد من المراكز الحقوقية، انعقدت جلسة عمل جمعت الملك بعدد من الوزراء والمسؤولين.. من أجل ضمان عودة هؤلاء الطلبة".
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