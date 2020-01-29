شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قتيلاً في حادث حافلة في الهند سقطت داخل بئر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل 26 شخصاً غربي الهند؛ بعدما اصطدمت حافلة بعربة «ريكشو»، وسقطت في بئر بحسب السلطات المحلية. وقع الحادث مساء الأحد في منطقة ناشيك على بعد نحو 150 كلم شمال شرق بومباي عاصمة البلاد الاقتصادية. وعمل المسعفون على مدى ساعات؛ لانتشال الناجين وإخراج الحافلة من البئر بواسطة رافعة. وقال ساشيداناند غاوده، الناطق باسم وحدة إدارة الكوارث: «قمنا بعمليات إغاثة طوال الليل، وانتشلنا 26 جثة. وأصيب 32 شخصاً ونقلوا؛ لتلقي العلاج». وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه واصفاً الحادث بأنه «مؤسف». وغرد قائلاً: «في هذه اللحظة الحزينة جداً تتجه أفكاري إلى العائلات المحزونة. وأتمنى الشفاء للمصابين».

ويقضي أكثر من 150 ألف شخص في حوادث سير في الهند التي تعد من الأسوأ عالمياً على صعيد السلامة المرورية؛ بسبب القيادة المتهورة لكثير من السائقين، وعدم صيانة الطرقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 26 قتيلاً في حادث حافلة في الهند سقطت داخل بئر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.