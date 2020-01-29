باريس تؤكد تمسكها بحل الدولتين في الشرق الأوسط «طبقاً للقانون الدولي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت فرنسا، الأربعاء، ضرورة حل دولتين في الشرق الأوسط يراعي القانون الدولي، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأعربت باريس عن «قناعتها بأن حل الدولتين طبقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط»، بحسب بيان أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية. وأضافت أن فرنسا «ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة، وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف». كما أكدت الناطقة باسم الخارجية أن فرنسا «ستبقى متنبهة لاحترام التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وأخذها في الاعتبار». وبينما رفضت السلطة الفلسطينية بشدة خطة السلام الأمريكية، أكدت الأمم المتحدة بقاءها ملتزمة بحدود عام 1967.