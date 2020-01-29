أستراليا تفرض حجراً صحياً في جزيرة كريسماس على مواطنيها العائدين من ووهان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم أستراليا إجلاء مواطنيها من المنطقة التي شكّلت بؤرة لتفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الصين، على أن تفرض عليهم حجراً صحّياً في جزيرة تُستخدم عادةً؛ لاحتجاز طالبي اللجوء، بحسب مقترحات كشف النقاب عنها الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون: إنّ الأستراليّين «الأكثر ضعفاً»، بمن فيهم الأطفال وكبار السنّ، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستُمنح لهم الأولويّة في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليّين.

وقال مسؤولون: إنّ هناك نحو 600 أسترالي يتواجدون في تلك المنطقة الصينية التي تم إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأشار موريسون إلى أنّ أستراليا تعمل مع نيوزيلندا على إعادة هؤلاء، وستسعى إلى الحصول على مساعدة دول المحيط الهادئ؛ لإجلاء مواطنيها، مشدّداً على أنّ «الأولويّة حالياً هي لسلامة الأستراليّين».

وقال موريسون لصحفيين في كانبيرا إنّ هؤلاء سيوضعون في حجر صحّي 14 يوماً في جزيرة كريسماس التي تضمّ مركز احتجاز للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا على متن قوارب.