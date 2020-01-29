البرلمان الأوروبي يستعد لتصويت نهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على إبرام اتفاق بريكست الذي يحدد سبل الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في آخر مرحلة كبرى لإنجاز الانفصال قبل يومين من خروج البريطانيين.ومن المقرر أن يجري التصويت التاريخي بعد نقاش يستمر ساعتين، ويُعطى الكلام فيه للجميع. ولن يستغرق التصويت سوى بضع دقائق، ومن المتوقع أن يعطي البرلمان فيه الضوء الأخضر لـ«بريكست» بأغلبية بسيطة من الأصوات التي سيتم الإدلاء بها. وستلي التصويت دعوة من رئيس البرلمان للنواب الأوروبيين البريطانيين، ورؤساء الكتل السياسية إلى «حفل قصير».وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن» الأمريكية عشية هذا اليوم الفاصل: «إنه جرح لنا جميعاً، لكن علينا احترام رغبة المواطنين البريطانيين».وقدم ممثل المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، صباح الأربعاء، للمجلس الأوروبي، الوثيقة الرسمية التي تعلن استيفاء لندن جميع واجباتها القانونية للخروج من الاتحاد.وتقضي المرحلة الأخيرة بموافقة مجلس الدول الأعضاء ـ بموجب آلية خطية، الخميس ـ على الاتفاق، ليصبح بريكست نافذاً في الساعة 23:00 ليل الجمعة، بعد 47 عاماً من علاقة اتسمت في أغلب الأحيان بالصعوبة.وقبل أسبوع أوصت اللجنة البرلمانية المكلفة بملف «بريكست» بأغلبية كبيرة جداً بالتصويت لصالح الاتفاق. ومن أصل الأعضاء الـ26، صوت ثلاثة فقط بالرفض هم نواب بريطانيون من حزب العمال وحزب الليبراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الأسكتلندي.وبهذه المناسبة، ذكر جي فيرهوفشتاد الذي ترأس مجموعة الاتصال طوال فترة التفاوض حول الاتفاق، أن المطلوب ليس عرقلة الطلاق، مشدداً على أن «الخيار هو بين بريكست منظم، وبريكست بدون اتفاق».

الوداع الصعب

وتكرس عملية التصويت الأربعاء، خروج النواب البريطانيين من البرلمان الأوروبي، من غير أن يدري الاتحاد حقاً كيف يودّعهم، فهي لحظة صعبة على التكتل؛ إذ إنها أول مرة يخرج فيها بعض أعضائه، بعد سنوات من التوسع. ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اتفاق الانسحاب الأسبوع الماضي بعيداً عن الأضواء، مما كان له وقع المفاجأة. كما أنه سيتم إنزال الأعلام البريطانية من أمام المؤسسات الأوروبية بدون أي مراسم بروتوكولية.

ويعقد رئيس حزب «بريكست» نايجل فاراج، الذي كان من كبار الدعاة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤتمراً صحفياً قبل عملية التصويت، بينما ينظم حزبه الاحتفالات على الضفة الأخرى من بحر المانش.

وعلق الممثل البريطاني وزير أوروبا والدول الأمريكية كريستوفر بينشر قائلاً: «إنه أسبوع تاريخي للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وتابع: «إننا مسرورون لقيام عالم مختلف جداً وعلاقة مختلفة جداً».

وبهذه الخطوة يغلق فصل وتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات لا تقل صعوبة عنه؛ إذ ستستمر المملكة المتحدة طوال الفترة الانتقالية في تطبيق القواعد الأوروبية، وسيتحتم على الاتحاد الأوروبي ولندن التفاهم بشأن علاقتهما المستقبلية، والتوصل بصورة خاصة إلى اتفاق تجاري.

وقبل أربعة أيام من «بريكست»، حذر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه من أنه «من الواضح تماماً أنه ستكون هناك عواقب سلبية».

وقال: «أياً كان الاتفاق الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية، فإن بريكست سيبقى على الدوام عملية ترمي إلى الحد من الأضرار».