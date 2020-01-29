الجيش السوري يعلن تحرير «معرة النعمان» الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش السوري، الأربعاء، استعادة مدينة معرة النعمان الاستراتيجية شمال غربي سوريا، التي كان تسيطر عليها فصائل مقاتلة.

وأفاد الجيش في بيان بثه التلفزيون السوري «تمكنت قواتنا ـ في الأيام الماضية ـ من القضاء على الإرهاب في العديد من القرى والبلدات»، وعدد أسماء نحو عشرين مدينة وبلدة؛ بينها معرة النعمان. وتعد المدينة ثاني أكبر مدن محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتقع على الطريق الدولي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق، ويمر بأبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن. وانضمت في عام 2011 إلى حركة الاحتجاجات ضد النظام في سوريا. وتحولت تدريجياً بتظاهراتها الضخمة إلى أحد رموز الاحتجاج في محافظة إدلب.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، الذي زار معرة النعمان قبل أيام قليلة أنها تحولت إلى مدينة أشباح تنتشر فيها الأبنية المدمرة أو المهجورة.

إذ دفع التصعيد منذ ديسمبر/كانون الأول بـ358 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، ووفق الأمم المتحدة من بين النازحين 38 ألفاً، فروا بين 15 و19 يناير/كانون الثاني/يناير، أغلبهم من