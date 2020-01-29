هزة أرضية بقوة 7,7 درجة قبالة جامايكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7,7 درجة، الثلاثاء، منطقة الكاريبي شمال غربي جامايكا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما أثار مخاوف من تشكّل تسونامي في المنطقة.

وقال المرصد إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، على بعد 125 كيلومتراً شمال غربي لوسيا، في جامايكا.

وأشارت صحيفة «جامايكا اوبزرفر» إلى أن الزلزال استمر عدة ثوان، وشعر به السكان في أنحاء كثيرة من الجزيرة.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي، إنه يمكن وفق تقديرات أولية «أن تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال».

وتوجه سكان جامايكا إلى وسائل التواصل الاجتماعي فوراً لنشر صور لحمامات سباحة تهتز بعنف، بينما قال سكان إن المباني أخليت. وشعر سكان في كوبا القريبة بالهزة كذلك.