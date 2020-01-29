رولز رويس مطلية ذهباً لزازا غابور في مزاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دار «أرتكوريال» أن سيارة «فيراري» لمايكل شوماخر و«رولز رويس» مطلية ذهباً للممثلة الأمريكية زازا غابور، إضافة إلى سيارة «مرسيدس» تعود للعام 1929، ستعرض في مزاد علني في معرض «ريتروموبيل» في السابع من شباط/ فبراير في باريس.

ويشمل المزاد 167 سيارة قديمة استثنائية من بينها أول سيارة امتلكها المغني الفرنسي جوني هاليداي من طراز «فورد مستانغ 390» وهي الأولى التي اشتراها النجم الفرنسي من هذه الماركة في 1967، ويقدر سعرها بين 150 و300 ألف يورو.

يتوقع أن تجمع السيارة الرئيسية المعروضة للبيع في «ريتروموبيل 2020»، ثمانية ملايين يورو وهي مرسيدس «710 إس إس» تعود للعام 1929. وهي تعتبر من أفخم سيارات الشركة الألمانية ومجهزة بمحرك 140 حصاناً ما يسمح لها بالوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة.

ويقدر سعر سيارة «فيراري» تعود للعام 2006 التي كان يستخدمها بطل سباقات السيارات الألماني مايكل شوماخر، بين 140 و180 ألف يورو.

كما يتوقع تسجيل اهتمام كبير بسيارة «رولز رويس سيلفر كلاود 2» تعود للعام 1961 كانت ملكاً للممثلة زازا غابور التي طلت بعض أجزائها بذهب من عيار 24 قيراطاً. وحفرت كذلك اسمها على الأبواب والزجاج. ويقدر سعر السيارة الصفراء اللون بين 80 و140 ألف يورو.

ومن بين القطع الرئيسية المعروضة للبيع يخت «كوجو بالييتو»، لدودي الفايد يقدر سعره بين 300 و600 ألف يورو، ويلقب اليخت بـ «رولز رويس» البحار، إذ يمكنه بلوغ سرعة 80 كيلومترا في الساعة. وأمضت الأميرة ديانا على متنه آخر عطلة صيفية لها.

وقال ماتيو لامور مدير قسم السيارات في «آرتكوريال»: «أيروموبيل» من أكبر المزادات، وهو استعراض فعلي مع 167 آلية بكل الأسعار. رغم الوضع القائم، الشغف بالسيارات لا يزال قوياً.