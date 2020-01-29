أطفال الشارقة يتفوقون في «صيف بلا فراغ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في الحفل السنوي الختامي لفعاليات وبرامج وأنشطة جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي لعام 2019، احتفاءً بالفائزين في مسابقة «صيف بلا فراغ» والداعمين لها، وذلك في نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية واجب التطوعية، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي؛ رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ونخبة من المكرمين من المؤسسات والجهات في الدولة.

كرمت إدارة الجائزة أطفال الشارقة الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقة والبالغ عددهم تسعة من أطفال مراكز المنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك بعد منافستهم مع أقرانهم في مختلف مجالات المسابقة. وفي مجال «صديق المكتبة» فازت صوغة سعيد إبراهيم الزعابي من مركز الطفل بكلباء، وأحلام سالم خميس المزروعي من مركز الطفل بوادي الحلو، بالمركز الأول ضمن فئات الجائزة، وحصل محمد عبدالله الناعور على المركز الثاني، وحصدت شيخة سالم مخلوف المركز الثالث وهما من مركز الطفل بخورفكان، كما نالت ملاك محمد خميس المزروعي من مركز الطفل بوادي الحلو المركز الثالث.

وفي مجال «الإعلامي الصغير» تم تكريم عائشة علي أحمد القيوضي لفوزها بالمركز الأول، وحصدت فاطمة علي سعيد الزعابي المركز الثالث، والطفلتان من مركز الطفل بكلباء، أما في مجال «الرسم» ففازت مريم عارف عبدالله، من مركز الطفل بالبطائح بالمركز الثالث؛ وفي مجال «الكاتب الواعد» فاز عبدالرحمن راشد سالم الكندي من مركز الطفل بكلباء بالمركز الثالث.