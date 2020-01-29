دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إجراءات مشددة في المطارات تجنبا لانتشار كورونا.. أرشيفية أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين. وأضافت وزارة الصحة في بيان الأربعاء، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". شاهد أيضًا بالفيديو: ووهان..معقل فيروس كورونا فيديو من Deutsche Welle انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي قبيل مؤتمر برلين: حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار وميركل ترحب dw.com

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كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل أول إصابة بـ"كورونا".. وحالة المصابين مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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