قطر ترحب بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في إطار الشرعية الدولية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، ترحيبها بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، "طالما كانت في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إنه من الضرورة بمكان "التأكيد على أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدّية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية، وما كان متناسبا في مختلف المبادرات الأمريكية التي جاءت في سياق الوساطة- مع تلك الشرعية".

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من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: الشرطة الفرنسية تخلي مخيّماً للاجئين شمال العاصمة باريس بدأت السلطات الفرنسية صباح اليوم، الثلاثاء، عملية كبيرة لإخلاء مخيم للمهاجرين يعيش فيه المئات، في شمال باريس. وبحسب مصادر في الشرطة الباريسية، فإن ما بين 900 و1800 كانوا يعيشون في مخيم "بورت دوبرفيلييه". وقال مسؤول في الشرطة الباريسية إن خطوة اليوم "تأتي استكمالاً لخطوة أخرى تمّت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حيث عمدت الشرطة الفرنسية إلى إخلاء مخيم آخر في العاصمة (بورت دو لا شابيل)". وأضاف ديدييه لالمان "العملية استمرار للتعهدات التي قدّمها وزير الداخلية كريستوف كاستانير ". وكان كاستانير اعتبر سابقاً أن المواقع التي يلجأ إليها المهاجرون لنصب خيمهم "شاذة عن نظام السكن والاستضافة" وتعهد خلال العام الماضي بإخلائها قبل حلول 2020. وأشار لالمان إلى أن العملية تمّت بحضور واسع لعناصر الشرطة منوهاً إلى أنها ستستكمل كالعملية السابقة، حيث تسعى السلطات لمنع المهاجرين من العودة ونصب خيمهم عبر تواجد أمني شبه دائم في محيط المخيم. وقال "الباريسيون ينتظرون ذلك". Euronews (Ar)

إنقاذ 407 مهاجرًا خلال 72 ساعة في مياه البحر المتوسط أعلنت منظمة إنسانية عن عمليات إنقاذ شملت 407 مهاجراً خلال 72 ساعة، في مياه البحر المتوسط. كما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أنه تم إنقاذ 184 من الرجال والنساء والأطفال ، منهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية و الـ82 الآخرين في المياه الإقليمية التابعة لمالطا. من جهتها أعلنت منظمة (Sos Mediterranee)، في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هذا الاثنين، أنه "تمت نجدة 184 شخصًا خلال الليلة الماضية كانوا على متن زورقين مطاطيين من قبل رجال إنقاذ سفينة (أوشن فايكنغ)"، كما "تم يوم السبت، إنقاذ 102 شخص على بعد 80 ميلًا بحريا عن السواحل الليبية، و82 آخرين في السواحل المالطية". و خلصت المنظمة الإنسانية الى القول إنها "من خلال 5 عمليات إنقاذ ليلية تمت في غضون أقل من 72 ساعة، أصبح العدد الإجمالي للناجين على متن سفينتنا الآن 407 مهاجرا". وحسب "أس أو أس ميديتيراني"، ليس بإمكان ليبيا تنفيذ عمليّات إنقاذ في المتوسط في ظلّ الأزمة السياسية و الأمنية التي تعيشها البلاد. كما تعّد الطريق البحرية بين شمال إفريقيا و إيطاليا الأكثر خطورة، حيث ابتلعت أمواجها ما يقارب 19,164 مهاجرا خلال خمس سنوات. Euronews (Ar)

البنتاغون يؤكد تحطم طائرة عسكرية في أفغانستان نافياً أن تكون طالبان أسقطتها أعلن البنتاغون اليوم الإثنين عن تحطم طائرة عسكرية في أفغانستان، مؤكدا أنه لا يوجد ما يشير إلى أنها أسقطت بنيران العدو، بينما تقول طالبان إنها "أسقطتها تكتيكيا". وقال الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان "تحطمت طائرة أمريكية من طراز بومباردييه في ولاية غزنة بأفغانستان". وهذه الطائرة تقدم دعما لطائرات بدون طيار، ومجهزة بمعدات للاتصالات ذات قيمة مهمة. وأضاف "يجري التحقيق في أسباب تحطم الطائرة، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك ناجم عن نيران عدوة". وأعلنت طالبان في وقت سابق من اليوم أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان الإثنين في منطقة خاضعة لسيطرة الحركة، تابعة للقوات الأمريكية فيما نفت وزارة الدفاع الأفغانية أن تكون الطائرة أفغانية. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان بلغة الباشتون إن "طائرة خاصة للمحتلين الأمريكيين تحطمت في ولاية غزنة"، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قُتلوا. في سياق متصل أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية روح الله أحمدزاي في حديث لوكالة فرانس برس أن الطائرة ليست تابعة للقوات الأفغانية. وقال إن الطائرة "ليست تابعة للقوات الجوية الأفغانية ولا لجهاز الاستخبارات ولا لوزارة الدفاع او الداخلية". وتُظهر مقاطع فيديو وصور نقلها حساب على تويتر مقّرب من حركة طالبان ولم يتسنَّ لفرانس برس التحقق منها، حطام الطائرة المتوسّطة الحجم بعد أن تحطّمت في حقل تغطّيه الثلوج. وبدا ذيل الطائرة سليماً وكان يحمل شعار سلاح الجو الأمريكي. وبحسب طالبان ، إن الطائرة "كانت تحلّق في مهمّة مراقبة". وهذا النوع من الطائرات هو نفسه الذي يستخدمه سلاح الجو الأمريكي في البلاد للمراقبة الإلكترونية. وأعلنت السلطات المحلية تحطم الطائرة نحو الساعة 13.00. ولاحقاً، أشارت هيئة الطيران المدني الأفغانية في بيان "لم يتمّ تسجيل تحطم أي طائرة تجارية". Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان عباس: صفقة القرن لن تمر وستذهب الى مزبلة التاريخ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضاف البيان: "لقد سبق لجميع الدول العربية تبني المبادرة العربية للسلام من خلال الجامعة العربية والتي وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام العادل".

وأكدت دولة قطر في هذا السياق استعدادها لتقديم الدعم المطلوب لأي مساع ضمن هذه الأسس لحل القضية الفلسطينية، موضحة أنه "لا يمكن للسلام أن يكون مستداما ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وفي العودة إلى أراضيه".

كما أكد البيان أن رفاه الشعب الفلسطيني مشروط بتحقيق السلام العادل وأن دولة قطر لن تتأخر عن تقديم العون لمؤسسات دولته واقتصاده.

المصدر: وكالات