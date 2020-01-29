دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية هل فقد حسني مبارك النطق؟.. محاميه فريد الديب يجيب

انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية حول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، منها وفاته في البداية، ثم مؤخرًا فقدانه النطق بعد إجرائه العملية الجراحية الأخيرة.

وبعد نفي فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق، الأنباء المتداولة عن وفاة مبارك؛ عاد ليؤكد أن «مبارك» يتمتع بصحة جيدة، والعملية تمت بنجاح ولم يصبه شيء مما هو متداول حول فقدانه النطق.

وأكد الديب أن ما تم تداوله معلومات مغلوطة ليس لها مصدر من الصحة، ولم يستدل على مروجها بحسب «الأخبار» المصرية، فيما نقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصدر مقرب من العائلة، قوله إن «العملية التي خضع لها الرئيس الأسبق كانت دقيقة للغاية، وإنه لا يزال يعاني من آثارها بحكم السن».

وأكد المصدر أن «الرئيس الأسبق مدرك تمامًا لما يدور حوله»، مشيرًا إلى أن زوجته سوزان مبارك هي من تقوم على رعايته بنفسها، وأنها هي الأخرى بصحة جيدة. وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد وجه رسالة إلى محبي جده عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب «عمر» المتابعين بالدعاء لجده عقب إجرائه عملية جراحية، كما طمأن جمهوره على الحالة الصحية لمبارك، مؤكدًا أنها مستقرة.

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وكشف علاء مبارك عن إجراء والده الرئيس الأسبق حسني مبارك عملية جراحية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجرى والدي، مساء أمس، عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله».

يشار إلى أنه منذ أن تنحى «مبارك» عن رئاسة الجمهورية عقب ثورة 25 يناير، وشائعات الوفاة تلاحقه عامًا تلو الآخر.. 13 شائعة وفاة أطلقت على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صاحب الـ91 عامًا، كان مصيرها النفي، وتأكيد أن «مبارك حي وبصحة جيدة».

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