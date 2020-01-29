الملك سلمان يؤكد لعباس وقوف المملكة الى جانب الشعب الفلسطيني









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم.

وأكد العاهل السعودي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الرئيس الفلسطيني تقديره للملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، ومؤكدا على مواقف المملكة الثابتة والداعمة لفلسطين وشعبها.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا جددت فيه تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها اطلعت على إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام بعنوان رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه، فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

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وأوضحت الخارجية أن المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بذلت جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002، وقد أكدت المبادرة ـ بوضوح ـ أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي".

وذكر البيان أن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترمب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يحقق الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

القدس عاصمة فلسطين

وتصدر هاشتاغ #القدس_عاصمة_فلسطين ، و #فلسطين_عربية موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فور إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حلّ "بدولتين".

ومنحت خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها الثلاثاء تنازلات عدة لإسرائيل، فيما رفضها الفلسطينيون بشدة. وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

ودعت السلطة الفلسطينية، الجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري يوم السبت المقبل، لبحث تداعيات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.