شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: أبو مازن سيجتمع في غزة مع كل الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات خاصة لشبكة سكاي نيوز اليوم الأربعاء، إن خطة ترامب ستسقط، لافتا إلى أن إسرائيل تنكرت لقرارات مجلس الأمن والمقررات الدولية، وأوضح: نتمسك بالشرعية الدولية والقرارات الأممية.

وأضاف عريقات أن المستهدف هو تصفية القضية الفلسطينية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سيجتمع في غزة مع كل الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أكد في وقت سابق أن أى حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، مرفوض جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستتابع مع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه من يريد تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية.

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وشدد على أن قضية فلسطين هي أساس الأمن والاستقرار الإقليمي بل الدولي، لافتا إلى أن ما يجري الآن هو العودة إلى وعد بلفور بوطن قومي لليهود في فلسطين والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للأقليات غير اليهودية.