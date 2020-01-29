شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى أسامة نقلى يستقبل وفد حقوق الإنسان الذى يزور مصر حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد هيئة حقوق الإنسان الذى يزور مصر حالياً برئاسة الدكتور هشام العمار.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية بالقاهرة، صورة من اللقاء، وعلق عليها :"سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي استقبل فى مكتبه بالسفارة اليوم، وفد هيئة حقوق الإنسان الذي يزور مصر حالياً برئاسة الدكتور هشام العمار".



السفارة السعودية بالقاهرة

وتابع:"استمع السفير خلال اللقاء لعرض عن هيئة حقوق الإنسان ورسالتها ورؤيتها وما تقوم به من برامج وخطط تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات وفقًا للمعايير الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام فى ضمان تطبيقها فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية".



أسامة نقلى ووفد حقوق الإنسان

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أسامة نقلى

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، الأحد 19 يناير بمشيخة الأزهر، وبحثا تعزيز العلاقات المشتركة، وعبر عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التى تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم.

ونشر أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة صورا من اللقاء، وأكد أن لقاءه مع شيخ الأزهر دائما يتسم بالثراء والعمق، وقال: "اللقاء مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف دائما يتسم بالثراء والعمق في بحث قضايا الأمة الإسلامية والجهود المشتركة لبلدينا الشقيقين في خدمتها".

من جانبه أكّد السفير السعودي أن الأزهر الشريف له دور بارز في نشر الخطاب الديني المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وله مكانة تاريخية كبيرة جعلته منارة للعلم ومنبرًا للمنهج الوسطي، مشيدًا بما يقدمه فضيلة الإمام الطيب من جهود حثيثة في خدمة قضايا الدين والعلم.

ومن جهة أخرى، وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، مؤكدا أن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.