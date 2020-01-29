شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: الوضع الأمنى مستقر وحريصون على حق التظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن الوضع الأمنى فى عموم لبنان مستقر نسبيا بعد المظاهرات التى شهدتها البلاد، مستشهدا على صحة ذلك بعدم سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.. ومبديا حرصه على حق المتظاهرين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم، وقال عون - خلال استقباله اليوم عددا من الوفود "بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا ، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للممتلكات العامة والخاصة ، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار".

وأضاف "أما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات مضت على الاقتصاد الريعى". وأشار إلى أن لبنان حاليا بصدد معالجة الأوضاع الراهنة ..لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستُتخذ "ستكون قاسية وربما موجعة".. داعيا إلى تفهم جموع اللبنانيين لهذا الأمر، وواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد "ليسوا مسئولين عن الخراب الذي حل بنا"..على حد تعبيره.

وأكد عون أن الإجراءات الإصلاحية ستشمل معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات العامة للدولة، وكذلك وضع التشريعات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب قال إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية فى عقود. وذكر بيان أنه فى اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إن الانطباع الأول الذى حصل عليه من المصرف المركزى وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، فى وقت سابق أن إقرار مجلس النواب اليوم لموازنة العام الجاري 2020، من شأنه أن يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج، بغض النظر عن الملاحظات المتعلقة بظروف ومضمون هذه الموازنة.جاء ذلك خلال رئاسة حسان دياب، للجلسة الرابعة للجنة الوزارية المكلفة بوضع وصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

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ونقلت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد عن "دياب" - في تصريح الليلة الاثنين في ختام جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري - تأكيده أن الحكومة كانت حريصة على تسهيل إقرار الموازنة نظرًا لأهميتها المحورية في استمرارية عمل الدولة والتزاما بالمُهل الدستورية، وأن هذه الخطوة تمثل محطة تسمح للحكومة بتركيز عملها على سرعة إنجاز البيان الوزاري.