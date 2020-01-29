رويترز: الحوثيون باليمن استهدفوا منشآت لأرامكو السعودية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث العسكرى باسم الحوثيين فى اليمن اليوم الأربعاء، إنهم استهدفوا منشآت لشركة أرامكو السعودية فى جيزان على البحر الأحمر. وامتنعت أرامكو عن التعليق.

وقال المتحدث إنهم استهدفوا أيضا مطارى أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط العسكرية وأهدافا حساسة أخرى فى المملكة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. ولم يحدد إطارا زمنيا للهجمات.

وقبل أيام من ذلك تعرضت السعودية، في 14 سبتمبر 2019، لهجوم استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية.

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وأعلن وزير الطاقة السعودي في حينه، خالد الفالح، أن الهجوم أسفر عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد و5% في العالم، لتعلن الرياض في أكتوبر أنها استردت إنتاجها بالكامل.

واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.