شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمن النيابية العراقية: القوات الأجنبية أبدت استعدادها بالانسحاب من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، استعداد القوات الأجنبية من دول حلف الناتو بالانسحاب من الأراضى العراقية، وقال عضو اللجنة النائب على الغانمى، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، إن القوات الأجنبية المتواجدة فى العراق جاءت بناء على اتفاقية أبرمها العراق مع حلف الناتو العام 2012، مهمتها تدريب القوات الأمنية وتبادل المعلومات .

وأضاف، أن حلف الناتو يصنف الى ثلاثة أصناف: دول حلف ،ودول تعاون ،ودول شراكة، مبيناً أن العراق شريك مع حلف الناتو ، تحدد شراكته بتبادل المعلومات والتدريب.

وأشار، إلى أن قوات تحالف الناتو منتشرة فى المعسكرات العراقية، وأعدادها محدودة، أكبر عدد فيها هى القوات الأسترالية التى تتواجد فى معسكر التاجي، وكذلك البريطانية والألمانية التى تتواجد فى معسكر بسماية، لغرض الاستشارة والتدريب.

وأكد، أن أغلب دول الناتو المتواجدة قواتها فى العراق أبدت استعدادها بالانسحاب، مبيناً أن لا ضير من الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة ،لاسيما فى المجال العسكرى .

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ولفت، إلى أن الأمر المقلق، الذى دفع البرلمان العراقى الى إصدار قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد ،هو تزايد القوات الأمريكية على الأراضى العراقية، ما ولد نوعاً من القلق للرأى العام.

وأوضح أن القوات الأمريكية، بدأت بالتزايد خصوصاً مع دخول داعش، وتمركزت فى قواعد عراقية وأصبح لها نشاط استخبارى وعملياتى وجوي، مؤكداً أنه بالرغم من جهود القوات الأمريكية ،فهى لم تكن بالمستوى المطلوب خلال معارك التحرير من داعش .

واصدر مجلس النواب فى وقت سابق، قرارًا يتضمن إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولى لمحاربة عصابات داعش "وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية فى العراق وتحقيق النصر والتحرير.

كما نص القرار أيضًا، مُطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أى قوات أجنبية على الأراضى العراقية، ومنعها من استخدام الأراضى والمياه والأجواء العراقية لأى سبب كان.